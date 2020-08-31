Emrah'ın istediği reklam ücreti dudak uçuklattı! Anlaşma sağlanamadı

Binin üzerinde dairesi olduğu iddia edilen Emrah'ın, dizilerde rol almak için bölüm başı 100 bin TL istediği konuşuluyor.

EMRAH KİMDİR?

Emrah Erdoğan, 1971 yılında Diyarbakır'ın Ergani İlçesinde Elyasa Erdoğan ve Ayten Erdoğan’ın tek çocuğu olarak doğdu. Terzi olan babasını 1.5 yaşında kaybeden sanatçı annesinin işi nedeniyle Elazığ'ın Maden ilçesinin Gülaman köyünde ilkokula başladı. Okulda müzik hocası tarafından müziğe olan ilgisi, kendine öğretileni çabuk kavrayışı ve özellikle sesinin güzelliği ile dikkat çekti ve aralarında yapmış oldukları amatör bir kasetle ilk adımı atmış oldular.

Emrah, ortaokul eğitimini Diyarbakır'da devam ettirirken, bu dönemde eniştesi ve yakın çevresinin teşviki ile 4 adet amatör kaset yapıldı, videoları çekildi. Bu kaset ve videolar Diyarbakır ile çevresinde büyük ilgi gördü. Kısa sürede müzik çalışmaları öğrenim ve amatörlük aşamasından çıkıp, profesyonelliğe doğru yol aldı.

Emrah, 1984 yılında İstanbul'da ilk profesyonel albümleri olan "Agam Agam" ve "Gülom" ile müzikseverlerin gönlünde "Küçük Emrah" olarak yer almaya başladı. 1985' de "Yaralı" adlı albümü büyük ilgi gördü. 1986 - 1987 yıllarında "Boynu Bükükler" ve "Ayrılamam" albümleri ile satış rekorları kırdı. 1990 yılından itibaren albümlerinde kendi söz ve bestelerine yer vermeye başlayan sanatçının birçok parçası vazgeçilmeyen klasikler arasında yerini aldı.

Emrah, sanat yaşamının dolu dolu geçen 20 yılda çıkardığı toplam 18 albümle müzik dünyasında benzeri olmayan rekora imza atmıştı. Albümleriyle beraber başlayan konser maratonu ülkede birçok mekanı tamamen doldururken; 1994 yılında Türkiye'de ilk defa bir Türk sanatçısı, İnönü Stadyumu'nda verdiği muhteşem konserle 50.000 kişilik kapasite ile doldurdu.

Sanatçı, başarısını yurt dışında da devam ettirerek başta Almanya olmak üzere Amerika, Avusturya, Avustralya, Azerbaycan, Belçika, Hollanda, Yunanistan, Yugoslavya, İsveç, İsviçre, Fransa, Danimarka ve Kırgızistan'da birçok konserler verdi. 2001'de Özbekistan'da düzenlenen Zaman Yıldızları festivalinde ödül aldı. Bu festivalde diğer ülkelerden de birçok ünlü yıldız katılıp ödül aldı.

Müzikte gösterdiği başarının yanı sıra, kamera karşısına geçerek oyunculuk yeteneğini de kanıtlayan sanatçı; 20 film ve toplam 43 bölümden oluşan 3 ayrı dizide başrol üstlendi. Filmleri sinema salonlarında ve TV ekranlarında; dizileri ise ülkenin birçok kanallarında defalarca gösterilmektedir.

Ülkenin birçok yılın sanatçısı ödüllerini, ödül arşivlerinin arasına katan Emrah; sanat yaşamında gösterdiği başarıyı özel hayatında da sürdürerek 1994'den beri üyesi olduğu "Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı" yararına 1997 yılında Chep Khaled ile aynı sahneyi paylaşıp muhteşem bir düet yapmıştır. Lösemili Çocuklar için yazılan "Bizim Çocuklarımız" adlı şarkıyla belgesel niteliği taşıyan bir klip çekip, klibin sonunda verilen banka hesap numarası ile vakıfla ilgili çalışmalara bir destek daha vermiştir.

Emrah, şöhretin ona yüklediği sorumluluğun bilincinde olarak, sevenlerine her zaman çok şey borçlu olduğunu düşünerek müzik ve film çalışmalarındaki yolculuğunu sürdürüyor. 1995 yılında askerliğini yaptı. 2011 yılının Temmuz ayında "Terzinin Oğlu" isimli albümünü çıkardı.

Emrah yıllar önce Almanya'da yaşayan gurbetçi bir hanımla anlaşmalı evlilik yapmıştır. Sonra boşandı. Emrah’ın, seneler önce konser için gittiği Bursa’da birlikte olduğu Ebru Çolak adlı bayandan Tayfun adında bir oğlu vardır. Emrah, geçtiğimiz haftalarda Sibel Kirer ile dünya evine girdi.