Emrah ve Sibel Erdoğan boşanıyor mu? İddialara yanıt geldi!

Emrah Erdoğan ve Sibel Erdoğan cephesinden dün kötü haber gelmiş ve çiftin boşanacakları haberi magazin gündemine damga vurmuştu. Ancak konuyla ilgili "Söylemezsem Olmaz" programına konuşan sanatçı, haberleri net bir dille yalanladı.

'BOŞANMA SÖZ KONUSU DEĞİL'

Emrah, her ailede yaşanan sorunların yaşandığını ancak boşanma gibi bir durumun söz konusu olmadığının altını çizdi. Hakkında çıkan boşanma haberleri ile ilgili suç duyurusunda bulunacağını da öğrenildi.