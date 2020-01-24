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  3. Emrah ve Sibel Erdoğan boşanıyor mu? İddialara yanıt geldi!

Emrah ve Sibel Erdoğan boşanıyor mu? İddialara yanıt geldi!

Emrah ve Sibel Erdoğan boşanıyor mu" İddialara yanıt geldi!

Emrah'ın, Haziran 2014'te nikah masasına oturduğu Sibel Erdoğan ile boşanma kararı aldığı iddia edilmişti. Ünlü şarkıcıdan konuyla ilgili açıklama geldi.

Emrah Erdoğan ve Sibel Erdoğan cephesinden dün kötü haber gelmiş ve çiftin boşanacakları haberi magazin gündemine damga vurmuştu. Ancak konuyla ilgili "Söylemezsem Olmaz" programına konuşan sanatçı, haberleri net bir dille yalanladı.

'BOŞANMA SÖZ KONUSU DEĞİL'

Emrah, her ailede yaşanan sorunların yaşandığını ancak boşanma gibi bir durumun söz konusu olmadığının altını çizdi. Hakkında çıkan boşanma haberleri ile ilgili suç duyurusunda bulunacağını da öğrenildi.


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