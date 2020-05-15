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Emrah Karaduman: Sevgilim değil, arkadaşım

Emrah Karaduman: Sevgilim değil, arkadaşım

Bir dönem adı Aleyna Tilki ile aşk dedikodularına karışan müzisyen Emrah Karaduman, önceki gün genç bir kadınla Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Aracını park ettiği valeden anahtarını alan Karaduman, bu sırada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına açıklama yaptı.

'DİŞÇİYE GELDİM'

Ünlü müzisyen, "Alışveriş merkezlerine ve kuaförlere girmiyoruz. Dişçiye geldim, işimi halledip şimdi gidiyorum” dedi.

'NORMAL ARKADAŞIM'

Karuduman yanındaki gizemli kız arkadaşıyla ilgili soru üzerine ise gülerek, “Hayır sevgilim değil, normal arkadaşım” diye cevap verdi. (Cadde)


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