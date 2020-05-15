Emrah Karaduman: Sevgilim değil, arkadaşım

Aracını park ettiği valeden anahtarını alan Karaduman, bu sırada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına açıklama yaptı.

'DİŞÇİYE GELDİM'

Ünlü müzisyen, "Alışveriş merkezlerine ve kuaförlere girmiyoruz. Dişçiye geldim, işimi halledip şimdi gidiyorum” dedi.



'NORMAL ARKADAŞIM'

Karuduman yanındaki gizemli kız arkadaşıyla ilgili soru üzerine ise gülerek, “Hayır sevgilim değil, normal arkadaşım” diye cevap verdi. (Cadde)

