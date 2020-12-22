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22 Aralık 2020 Salı 16:43 | Son Güncelleme:

Empire State konusu nedir? Empire State oyuncuları kimler?

Empire State konusu nedir" Empire State oyuncuları kimler"

Bu akşam Star Tv'de saat 20:00'da ekrana gelecek olan Empire State filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Empire State konusu nedir? Empire State oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Empire State filmi iki çocukluk arkadaşın zırhlı arabayı soyma planıyla başlayan olayların konu ediniyor. İşte film hakkında tüm detaylar...

Empire State filmi bu akşam Star Tv ekranlarında saat 20:00'da izleyicisi ile buluşacak. Başrolünde Dwayne Johnson'ın yer aldığı Empire State filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Empire State konusu nedir? Empire State oyuncuları kimler? İşte tüm merak edilenler..

EMPİRE STATE KONUSU NEDİR?

Chris Potamitis Empire State Zırhlı Kamyon Şirketi'nde bir güvenlik görevlisi işine girer. Chris, şirketin gevşek güvenliğinden en iyi arkadaşı Eddie'ye bahsetme hatasını yapar ve kısa süre sonra farkında olmadan Rob the Abundant'ın orada depolandığı ayrıntılı bir planın içinde yer alır.

Stakes artmaya devam ederken, Chris ve Eddie peşlerinde olan Veteran NYPD Dedektifi James Ransone'yi ve kendi bölgelerinde kimin bir iş yaptığını bilmek isteyen yerel suç patronlarını alt etmek zorundadır.

EMPİRE STATE OYUNCULARI KİMLER?

Empire State oyuncuları arasında Liam Hemsworth, Dwayne Johnson, Emma Roberts, Nikki Reed, Michael Angarano gibi isimler bulunuyor.

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