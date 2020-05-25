Emoji filmi konusu ne? Emoji filmi saat kaçta? İşte Atv yayın akışı

25 Mayıs Atv yayın akışına göre bu akşam Emoji filmi izleyicileri ile buluşak. 3 yıl önce sinemalarda gösterime giren film bugün Tv'de ilk kez yayınlanacak. Emoji filmini izlemek isteyen çocuklar ve aileleri film hakkında araştırma yapmaya başladı. Emoji filmi konusu ne? Emoji filmi saat kaçta? gibi soruların yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

EMOJİ FİLMİ SAAT KAÇTA?

Emoji filmi bu akşam Atv ekranlarında saat 20:00'de yayınlanacak. Film 1 saat 26 dakika sürüyor.

EMOJİ FİLMİ KONUSU NE?

konusu ise şöyle; "Telefon kullanıcılarının bildiği bütün emojiler mesajlaşma uygulaması olan Textopolis'te yaşar. Seçilecekleri zamanı bekleyen emojilerin hepsinin tek bir yüz ifadesi vardır ve bu ifadeyi değiştiremezler. Ancak 'Gene' filtresiz doğmuştur ve birden fazla yüz ifadesi sergilemektedir. Gene'i düzeltmek için aplikasyondan aplikasyona bir yolculuk başlar. Ancak bildikleri dünya tehdit altına girdiğinde bütün emojilerin kaderi bu üçlünün ellerinde olacaktır.Bu dünyada, filtresiz doğmuş ve birçok ifadeyle coşan enerjik emoji Gene hariç her bir emojinin tek bir yüz ifadesi vardır. Diğer emojiler gibi "normal" olmaya karar veren Gene marifetli en iyi arkadaşı Beşlik'ten ve kötü şöhretli şifre kırıcı emoji Kaçak'tan yardım ister."

Amerikan yapımı filmin seslendirmelerini Todd Joseph Miller, James Corden, Ilana Glazer, Maya Rudolph, Jennifer Coolidge, Jake Austin ve Patrick Stewart yaptı.Sony Pictures tarafından beyaz perdeye aktarılan filmin animasyon türündeki senaryosunu ise Eric Siegel ile Anthony Leondis kaleme aldı.

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