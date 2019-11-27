Emmy ödüllü Haluk Bilginer İstanbul'a döndü! İşte ilk sözleri

New York'ta düzenlenen törenle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alan sanatçı Haluk Bilginer, THY'nin tarifeli uçağıyla 06.30 sıralarında İstanbul'a geldi. 'Şahsiyet' dizisindeki 'Agah Beyoğlu' karakteriyle ödülü kazanan Bilginer'e dizinin yapımcısı, yönetmeni ve ekibi eşlik etti. Usta oyuncu İstanbul Havalimanı'ndaki görevliler tarafından uçağın kapısında çiçeklerle karşılandı.

Burada kendisini bekleyen basın mensuplarına da teşekkür eden Bilginer, yaptığı açıklamada "O ödül için aday olmak bile benim için çok mutluluk vericiydi. Ödülü kazanmış olmam kendi adıma güzel bir mutluluk vesilesi ama beni asıl mutlu eden şey, Türkiye'de bu ödülün bir mutluluk ve gurur vesilesi olarak karşılanması. Bu beni çok mutlu etti gerçekten. Demek ki böyle bir enerjiye ihtiyaç varmış. Herkes çok mutlu. O yüzden ben daha da mutluyum. Çok teşekkür ederim" diye konuştu.

(DHA)