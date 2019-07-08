Emir Uyar kimdir, kaç yaşında? Adriana Lima ve Emir Uyar beraber mi?

“Emir Uyar kimdir, kaç yaşında?” soruları merak ediliyor. Adriana Lima ve Emir Uyar beraber mi? Adriana Lima, Türk iş adamı Emir Uyar ile Mikonos'ta el ele görüntülendi. Metin Hara ile evlilik dedikoduları dolaşırken ayrılık yaşayan Adriana Lima, kısa bir süre içinde bir başka Türk ile sevgili oldu. 1982 doğumlu olan Emir Uyar, Permak Şirketler Grubu’nda yönetim kurulu üyesi. İşte Emir Uyar ile ilgili detaylar…

EMİR UYAR VE ADRİANA LİMA BERABER Mİ?

Adriana Lima, Türk iş adamı Emir Uyar ile Mikonos'ta objektiflere yakandı. Metin Hara ile evlilik dedikoduları dolaşırken ayrılık yaşayan Adriana Lima, kısa bir süre içinde bir başka Türk ile sevgili oldu.

Bir dönem Metin Hara ile aşk yaşayan ünlü model Adriana Lima, Türk iş adamı Emir Uyar ile samimi şekilde görüntülendi.

İkili, Mikonos adasında el ele objektiflere takıldı. İngiliz basını, iş adamı Uyar'ı, Lima'nın yeni erkek arkadaşı olduğunu iddia etti. Lima'nın, yazar Metin Hara ile birlikteliği geçen yıl bitti.

EMİR UYAR KİMDİR?

1982 doğumlu olan Emir Uyar, Permak Şirketler Grubu’nda yönetim kurulu üyesi. Alman Lisesi'nden mezun olduktan sonra ve University of Southern California’da işletme ve ekonomi eğitimi aldı. Makine Sanayi, tekstil, enerji ve gayrimenkul yatırım alanlarında tecrübe edindi. Uyar ayrıca, Venedik’te St. Regis Venice San Clemente Palace Oteli’ni hizmete açtı.