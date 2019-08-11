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  3. Emina Jahovic'in saatinin fiyatı dudak uçuklattı

Emina Jahovic'in saatinin fiyatı dudak uçuklattı

Emina Jahovic'in saatinin fiyatı dudak uçuklattı

Mustafa Sandal ile boşandıktan sonra Sadettin Saran ile aşk yaşamaya başlayan Sırp şarkıcı Emina Jahovic, önceki gün Etiler Akmerkez’de görüntülendi. Jahovic'in saati dikkatlerden kaçmadı.

Haziran 2018'de Mustafa Sandal ile 10 yıllık evliliğini sonlandıran Emina Jahovic, boşandıktan sonra gönlünü Sadettin Saran'a kaptırmıştı. Saran ile bir küs bir barışık ilişki südüren Jahovic, önceki gün Etiler Akmerkez’de görüntülendi. Yaz tatilini çocuklarıyla birlikte geçirdiğini dile getiren Emina Jahovic, "Dün çocuklarım ve Mustafa ile birlikte Göcek’teydik. Oğlumuzun doğum gününü kutladık fakat dün arkadaşlar bizi çekti ve çocuklarım çok rahatsız oldu. Yavuz bu tarz şeyleri artık pek sevmiyor ama yapacak bir şey yok" dedi.

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Ayrıca ünlü şarkıcı, "Sadettin bey ile evleneceğiniz doğru mu?” sorusuna "Size saygımdan durdum, konuştum ama özel hayatım ile ilgili konuşmak istemiyorum" diyerek koşar adımlarla uzaklaştı. Öte yandan Emina'nın kolundaki 250 bin liralık saat dikkatlerden kaçmadı.

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