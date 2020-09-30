Emina Jahovic'e eski eşi Mustafa Sandal'la Melis Sütşurup'un barışması soruldu

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, önceki akşam Beşiktaş'taki bir mekanda objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla buluşan Jahovic, keyifli halleriyle dikkat çekti.

O SORULARDAN KAÇTI

Emina Jahovic, çıkışta muhabirlerin eski eşinin sosyetik sevgilisi Melis Sütşurup ile yeniden barışması ve evleneceği haberleriyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı. 38 yaşındaki Jahovic, ardından hızlı adımlarla özel şoförlü arabasına binerek, oradan uzaklştı.