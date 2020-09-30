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  • Emina Jahovic'e eski eşi Mustafa Sandal'la Melis Sütşurup'un barışması soruldu
30 Eylül 2020 Çarşamba 17:52 | Son Güncelleme:

Emina Jahovic'e eski eşi Mustafa Sandal'la Melis Sütşurup'un barışması soruldu

Emina Jahovic'e eski eşi Mustafa Sandal'la Melis Sütşurup'un barışması soruldu

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, önceki akşam Beşiktaş'ta görüntülendi. Jahovic, muhabirlerin Mustafa Sandal'ın sosyetik sevgilisi Melis Sütşurup ile yeniden barışmasıyla ilgili sorular karşısında sessiz kaldı.

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, önceki akşam Beşiktaş'taki bir mekanda objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla buluşan Jahovic, keyifli halleriyle dikkat çekti.

O SORULARDAN KAÇTI

Emina Jahovic, çıkışta muhabirlerin eski eşinin sosyetik sevgilisi Melis Sütşurup ile yeniden barışması ve evleneceği haberleriyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı. 38 yaşındaki Jahovic, ardından hızlı adımlarla özel şoförlü arabasına binerek, oradan uzaklştı.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p><a href='#0' >tuna.tunca

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