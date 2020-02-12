Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,026
  • 6,5804
  • 303.117
  • 121141
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Emina Jahovic ve Sadettin Saran ayrılığının sebebi aylar sonra ortaya çıktı!

Emina Jahovic ve Sadettin Saran ayrılığının sebebi aylar sonra ortaya çıktı!

Emina Jahovic ve Sadettin Saran ayrılığının sebebi aylar sonra ortaya çıktı!

Şarkıcı Mustafa Sandal ile 10 yıllık evliliğini 1,5 yıl önce sonlandıran Emina Jahovic, geçen yıl yaz ayında iş insanı Sadettin Saran ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Ancak çift, iki kez denediği ilişkiyi 9 ay sürdürebilmişti. Posta'nın haberine göre; Biten ilişkinin ardından Emina Jahovic, geçenlerde bir kafede “Neden ayrıldınız? Ne kadar yakışıyordunuz...” diyen arkadaşlarına şöyle söylemiş:

“Sadettin çok disiplinli biri. Akşam 20.00’de yatıyor, sabah 5.30’da kalkıp spora gidiyor. Bütün gün iş yerinden ayrılmıyor. Akşam sade bir yemek, sonra hemen yine uyku. Ben gezmek, eğlenmek, tatile gitmek istiyorum. Sıkıcı hayat bana uymadı.”


Fahriye Evcen'in acı günü!
Aşk bombası patladı! O fotoğraf ikiliyi ele verdi
Yasak Elma'da büyük sürpriz! O isim geri dönüyor
O dava sonuçlandı! Seda Sayan'a büyük şok
'Zor bir dönem geçirdim'
<p>Son Dakika... Kadir Şeker, Konya´da sevgilisi Ayşe D.´yi darp eden Özgür Duran´ı engellemek ister

Söz Adli Tıp´ta! Meşru Müdafaa Mı Cinayet Mi?

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen besinleri yararları

Yıllardır gizemini koruyan Dyatlov Geçidi kazasının sırrı ne?