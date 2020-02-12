Emina Jahovic ve Sadettin Saran ayrılığının sebebi aylar sonra ortaya çıktı!

Ancak çift, iki kez denediği ilişkiyi 9 ay sürdürebilmişti. Posta'nın haberine göre; Biten ilişkinin ardından Emina Jahovic, geçenlerde bir kafede “Neden ayrıldınız? Ne kadar yakışıyordunuz...” diyen arkadaşlarına şöyle söylemiş:

“Sadettin çok disiplinli biri. Akşam 20.00’de yatıyor, sabah 5.30’da kalkıp spora gidiyor. Bütün gün iş yerinden ayrılmıyor. Akşam sade bir yemek, sonra hemen yine uyku. Ben gezmek, eğlenmek, tatile gitmek istiyorum. Sıkıcı hayat bana uymadı.”