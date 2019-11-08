Emina Jahovic Türkiye'yi terk edeceği iddialarını yalanladı! 'Biz artık Türk olduk'
Mustafa Sandal'dan olan iki çocuğunu da alıp memleketi Sırbistan’a yerleşeceği iddia edilen Emina Jahovic, haberlere son noktayı koydu.
Mustafa Sandal ile 10 yıllık evliğini geçtiğimiz yıl sonlandıran şarkıcı, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Jahovic, Türkiye’den ayrılacağı iddiasıyla ilgili sorular üzerine, Türk vatandaşlığına geçtiğini söyledi.
'BİZ ARTIK TÜRK OLDUK'
Jahovic, “Ben burada yaşıyorum, çocuklarım burada okuyor. Tamamen uydurma bir haber. Oradan ev almadım. Keşke öyle yazıldığı gibi milyonluk ev alsam. Ama oraya yerleşemem. Biz artık Türk olduk." dedi.