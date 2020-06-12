Emina Jahovic gönlünü kime kaptırdı? Yeni aşkını yine sporda buldu!
İki yıl önce Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini sonlandıran Sırp şarkıcı Emina Jahovic, boşandıktan sonra iş insanı Sadettin Saran'la ilişki yaşamıştı.
Mustafa Sandal’la 10 yıllık evliliğini 2 yıl önce noktalayan Emina Jahovic, bir süre sonra Sadettin Saran’la flört etmeye başlamıştı. Jahovic, Saran’la inişli çıkışlı devam eden ilişkisine 9 ayın sonunda nokta koydu.
YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI
Ünlü iş adamıyla spor salonunda tanıştığını söyleyen Sırp şarkıcı, yeni aşkını da yine sporda bulmuş! Hürriyet'in haberine göre; Etiler’deki bir spor salonunda düzenli olarak spor yapan Emina Hanım, burada genç iş adamı Salih Çeçen’le tanışmış. İstanbul’a üçüncü köprüyü yapan İçtaş’ın patronu İbrahim Çeçen’in küçük oğlu olan Salih Çeçen, IC Holding’in turizm yatırımlarını yönetiyor.