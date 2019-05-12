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  3. Emina Jahovic eski aşkına döndü

Emina Jahovic eski aşkına döndü

Emina Jahovic eski aşkına döndü

Mustafa Sandal'ın ayrıldığı eşi Sırp şarkıcı Emina Jahovic'in eski sevgilisi Marko Miskovic ile yeniden ilişki yaşadığı iddia ediliyor.

Emina Jahovic ile eski aşkı Marko Miskovic'in yeniden ilişki yaşadığı iddia ediliyor.Sırbistan'ın Alo gazetesi, ikilinin Belgrad'daki bir gece kulübünde birlikte eğlendiğini ve bir süredir gizlice görüştüklerini yazdı.Hem Marko, hem de Emina, geçtiğimiz yıl ortaya atılan aşk iddialarını yalanlamıştı.Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, geçmişte Marko Miskovic ile evliliğin eşiğinden dönmüş.

(Sabah)

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