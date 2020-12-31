Emel Müftüoğlu kaç yaşında? Kim Milyoner Olmak İster konuğu Emel Müftüoğlu kimdir, nereli?

Emel Müftüoğlu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yılbaşı özel programında yer alan ünlü isimlerden birisi oldu. 31 Aralık Perşembe akşamı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğuyla Atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Milyoner ekran başındakilere keyifli anlar yaşattı. Emel Müftüoğlu da Çocuk Esirgeme Kurumu için mücadele etti. İşte Milyoner konuğu emel Müftüoğlu hayatı ve biyografisi...



EMEL MÜFTÜOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Emel Müftüoğlu 14 Ekim 1961 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Anne tarafı Merdivenci ailesine mensup olan Emel Müftüoğlu aslen Afyonkarahisarlıdır. Babasının asker olmasından dolayı tayinleri sebebiyle ilk ve orta öğrenimini farklı şehirlerde tamamladı. İstanbul Devlet Konservatuarı Şan Bölümü'nü bitirdi. Profesyonel müzik hayatına 1985 yılında Güneş Gazetesinin açtığı müzik yarışmasında birincilik alarak başladı. Aynı yarışmada ikincilik alan Erdal Çelik'le bir ikili oluşturma kararı aldı. Emel- Erdal ikilisi, 1985 yılında "Sevmek Öyle Bir Şey" ve 1988 "Alaturka Benim Canım" isimli iki albüm çıkardı. Emel'in Erdal ile müzikal ortaklığına son vererek solo kariyerine başlaması 1989 yılında gerçekleşti.

Emel Müftüoğlu ilk olarak 1991 yılında Star TV'de yayınlanan yönetmenliğini Funda Aras'ın yaptığı, senaryosunu Necef Uğurlu'nun yazdığı "Şen Dullar" adlı TV dizisinde oynadı. Bir sonraki oyunculuk denemesini ise 1995 yılında Sinan Çetin'in yazıp yönettiği "Bay E" filminde yaptı.

2003 yılında Talat Bulut ile baş rolünü oynadığı "Aşk Olsun" Kanal D ekranında yayınlanmaya başladı. Yönetmenliğini Yasemin Türkmenli'nin yaptığı, senaryosunu Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun yazdığı dizi yüksek izlenme oranlarına erişti. Dizi bittiğinde ise diziye hala çok yoğun bir ilgi vardı ve sevenleri sürekli "Neden bitti?" diye sordu.

Emel son olarak 2005 yılında Show TV de kısa süre yayınlandıktan sonra yayından kalkan yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve Ersoy Güler'in yaptığı, senaryosunu İnci Uluçay'ın yazdığı "Sessiz Gece" adlı dizide rol aldı.

Bunların dışında uzun yıllar TRT, atv, TV8 ve 360 tv'de Emelce, Kanal D'de Emel Içgüdü, TGRT'de İdil Çeliker ile Emelce Sabahlar ve 2008 yılının yaz aylarında Şafak Sezer'le birlikte Çifte Kavrulmuş adlı tv programlarını yaptı. 2004 yılının Eylül ayında Deniz Seki ile birlikte sabahları Kadınca Çarkıfelek programını sundu, ancak program kısa ömürlü oldu.

Star TV'de yayınlanan Son Ağa dizisinde Tamer Karadağlı'yla başrolde yer aldı. TRT'de Ahmet Uğurlu ile birlikte "Zoraki Başkan" adlı dizinin başrolünde oynadı. 2013 yılının Eylül ayından itibaren FOX'ta yayınlanan Çocuklar Duymasın adlı dizide rol almıştır.