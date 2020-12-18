Emanet 75. bölüm fragmanı izleme linki! Emanet 75. bölümde neler olacak?

Kanal 7'nin sevilen dizisi Emanet 75. bölümü bu akşam ekrana gelecek. Karamel Yapım'ın adını taşıyan dizinin oyuncu kadrosunda Halil İbrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu, Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu gibi isimler yer alıyor. 75. bölümde Yaman, Seher'i korumaya çalışırken yanlışlıkla onu vuruyor. Emanet 75. bölümde neler olacak? Emanet 75. bölüm fragmanı sizlerle..

EMANET 75. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Seher’i kurtarmak isterken vurulan Yaman, kendi canı için mücadele ederken Seher, Ozan’la birlikte yine bir bilinmeze doğru gider. Yaman için her şey artık daha da zordur.

Herkes nefesini tutmuş Kiraz’ın yakalanıp yakalanmadığını anlamaya çalışırken, içeride bir başına olan Kiraz büyük bir tehlikenin içinde kalır.

EMANET 75. BÖLÜM FRAGMANI

Emanet dizisi 75. bölüm fragmanına aşağıdaki videoda ulaşabilirsiniz.





EMANET DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher’in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher’in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf’un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı’ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman’ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır.