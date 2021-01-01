Show TV film kuşağında Gupse Özay'ın gişe rekoru kırmış komedi filmi Eltilerin Savaşı Tv'de ilk kez olarak izleyicisinin karşısına çıkacak. İzleyenlerin kahkaha dolu bir akşam geçirmesine neden olacak Eltilerin Savaşı hakkında araştırmalar hız kazandı. Eltilerin Savaşı nerede çekildi? Eltilerin Savaşı konusu nedir, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte tüm merak edilenler...

ELTİLERİN SAVAŞI NEREDE ÇEKİLDİ?

Eltilerin Savaşı filmi, İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilmiştir.

ELTİLERİN SAVAŞI KONUSU NEDİR?

Gizem ve Sultan elti olan iki genç kadındır. İkili arasında yaşanan ufak atışmalar bir süre sonra yerini tatlı bir rekabete bırakır. Birbirlerinin yaptıklarından geri kalmayan eltiler, kendilerini eğlenceli bir savaşın içinde bulur. Kardeş olan Selim ve Fatih de bir süre sonra eşleri arasında yaşanan bu rekabet rüzgarına kapılır. Sosyal medyaya düşkünlükleri ile bilinen Gizem ve Sultan'ın evlilik hayatlarına odaklanılan filmde, iki eltinin yarış içindeyken Selim ve Fatih'i nasıl etkiledikleri de gözler önüne seriliyor.

ELTİLERİN SAVAŞI OYUNCULARI KİMLER?

Eltilerin Savaşı filminde, yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay'ın oturduğu filmin senaryosunu, başrolde de yer alan Gupse Özay kaleme alıyor. Filmin kadrosunda Özay'a, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu eşlik ediyor. İşte karakterler ve oyuncular;

Gupse Özay - Sultan

Merve Dizdar - Gizem

Ferit Aktuğ - Selim

Uraz Kaygılaroğlu - Fatih

Füsun Demirel

Ali İpin

Hülya Duyar

Kubilay Tunçer