Gupse Özay 'Eltilerin Savaşı' ile dönüyor
Gupse Özay, ‘Görümce’nin ardından ‘Eltilerin Savaşı’ adlı sinema filmiyle vizyonda güldürmeye hazırlanıyor. Ekip önceki gün okuma provalarında bir araya geldi.
Gupse Özay, kendisinin yazıp oynadığı ‘Deliha’, ‘Deliha 2’ ve ‘Görümce’ filmlerinin ardından yeni projesini açıkladı. Uzun süredir film üzerinde çalışan Özay, detaylarıyla ilgili ser verip sır vermemişti. Geçtiğimiz günlerde ekibin toplandığını ve çalışmaların başladığını belirten Özay, yeni filminin ismini takipçileriyle paylaştı. Yeni projesine ‘Eltilerin Savaşı’ adını veren Özay, ekibiyle birlikte okuma provalarını gerçekleştirdi. Yönetmenliğini Onur Bilgetay’ın yapacağı filmde Merve Dizdar, Uraz Kaygılaroğlu ve Ferit Aktuğ oynayacak.