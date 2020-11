Elon Musk'ın ilginç yanıtına Game Of Thrones hayranlarından sert yanıt

Game Of Thrones'un Arya Stark'ı Margaret (Maisie) Williams'ın sorusuna, Elon Musk'tan gelen yanıt dizinin takipçilerini kızdırdı.

Margaret (Maisie) Williams, tüm dünyanın tanıdığı ve Game of Thrones dizisindeki rolüyle unutulmazlar arasına girerken, Twitter hesabından takipçilerine oylamaya sunduğu bir soru sordu. Kripto para birimi bitcoinde uzun süreli devam edip etmemesi gerektiğini soran güzel oyuncuya; şu ana kadar 900 binden fazla yanıt gelirken, kullanıcıların yüzde 46'sı "Evet almalısın", yüzde 53'ü ise "Hayır" yanıtı verdi.

Kripto para birimi platformu TRON'un kurucusu ve BitTorrent'in şu anki CEO'su olan Justin Sun, "Evet, FOMO zamanı" yanıtı verdi.

Ünlü kripto yatırım şirketi Galaxy Digital'in CEO'su Mike Novogratz'ın yanıtı da olumluydu ve güzel oyuncuya geçen gece 15 bin 800 dolardan fazla bitcoin aldığını, bunun önce 20 bin, ardından 65 bin dolara çıkacağını tahmin ettiğini, tonlarca yeni alıcının ortaya çıktığını savundu.

Yaklaşık 24 saat sonra ikinci bir gönderi paylaşan Williams, "Tavsiyeleriniz için teşekkürler. Yine de biraz alım yaptım." açıklamasında bulundu.

ELON MUSK'TAN İLGİNÇ YANIT

Tesla'nın kurucusu Elon Musk ise Williams'ın oynadığı diziyi karıştırmış gibi görünüyor. Musk, Williams'ın paylaşımına "Witcher'ına bir Bitcoin at." cevabı verdi. Musk, Game of Thrones ile bazı benzerlikler taşıyan fantastik bir yapım olan The Witcher göndermesi yaptı yanıtında, ancak her iki dizinin hayranları Musk'ın dizileri karıştırmasına sert yanıtlar verdi.