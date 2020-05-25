Elon Musk bebeğinin adını değiştirmek zorunda kaldı

Teknoloji dünyasının dahi milyarderi Elon Musk, mayıs ayı başında dünyaya gelen altıncı çocuğuna, şarkıcı sevgilisi Grimes ile seçtikleri isimden dolayı tartışma konusu olmuştu. Çift, oğullarına X Æ A-12 adını vermiş, ismin telaffuzu ve anlamı konuşulmaya başlanmıştı.

SpaceX, Tesla ve PayPal’ın kurucusu olan 48 yaşındaki Amerikalı mühendis Elon Musk’ın profesyonel model olan annesi Maye Musk, bebeğe 'X' diye hitap ettiklerini açıklarken, sembollerden oluşan ismin California eyaletinin yasalarına aykırı olduğu söylenmişti.

YİNE ZOR İSİM

32 yaşındaki şarkıcı Grimes, dün Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımda bebeğin adını değiştirdiklerini açıkladı. Bir hayranının, “California yasalarından dolayı bebeğin adını değiştirdiniz mi? Bebeğin yeni adı ne?” sorusuna, bebeğin yeni adının ‘X Æ A-Xii’ olduğunu söyleyerek, “California yasalarında tek çizgiye izin veriliyor” dedi.

Grimes ayrıca, “Roma rakamları. Dürüst olmak gerekirse böyle daha” yorumunu yaptı.

Ancak 'Æ' sembolü de California için geçerli bir harf değil. Dolayısıyla çift, ilerleyen günlerde yeni bir değişikliğe daha gitmek zorunda kalabilir.

ELON MUSK'IN BEBEĞİNİN İLK ADI NE ANLAMA GELİYORDU?

Æ, a ve e'nin birleşiminden oluşan Latince ve Eski İngilizcede bir bağ, ama zamanla kullanımı azalmış. Danca, Norveççe ve İzlandacada Æ bir harf olarak sınıflandırılıyor. Kanadalı müzisyen Grimes, son albümündeki bir şarkıya 4ÆM adını vermişti. A-12 de Lockheed'in CIA için ürettiği bir uçak modeli. Gelişimi sırasında tasarımcılar tarafından 'Archangel' (Büyülü Melek) olarak biliniyordu. Grimes ayrıca Archangel'in en favori şarkısı olduğunu yazdı ama kimin şarkısı olduğunu söylemedi.