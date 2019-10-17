Elit İşcan'ı taciz ettiği iddia edilen Efecan Şenolsun'dan ilk açıklama
Geçen yıl ekim ayında Efecan Şenolsun’un, ‘Yaşamayanlar’ adlı internet dizisindeki rol arkadaşı Elit İşcan’ı taciz ettiği iddia edilmişti.
Elit İşcan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen Efecan Şenolsun, bugün 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandı. Karşılıklı savunmaların yapılmasının ardından mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
İLK AÇIKLAMA GELDİ
Duruşmanın ardından Efecan Şenolsun'dan ilk açıklama geldi. Şenolsun, sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı: