Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8644
  • 6,5312
  • 281.487
  • 94896.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Elit İşcan'ı taciz ettiği iddia edilen Efecan Şenolsun'dan ilk açıklama

Elit İşcan'ı taciz ettiği iddia edilen Efecan Şenolsun'dan ilk açıklama

Elit İşcan'ı taciz ettiği iddia edilen Efecan Şenolsun'dan ilk açıklama

Geçen yıl ekim ayında Efecan Şenolsun’un, ‘Yaşamayanlar’ adlı internet dizisindeki rol arkadaşı Elit İşcan’ı taciz ettiği iddia edilmişti.

Elit İşcan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen Efecan Şenolsun, bugün 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandı. Karşılıklı savunmaların yapılmasının ardından mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Duruşmanın ardından Efecan Şenolsun'dan ilk açıklama geldi. Şenolsun, sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı:

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Efecan Şenolsun'dan ilk açıklama
Şeyma Subaşı hüsrana uğradı!
Buse Varol'dan dikkat çeken Müge Boz paylaşımı
Alişan ile Demet Akalın'ın yıllar önceki hali sosyal medyayı salladı!
Onur Büyüktopçu'dan veda açıklaması!

İçişleri Bakanı Soylu: Kimsenin hamalı değiliz

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Barış Pınarı'nda operasyonlar sürüyor! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Terör örgütünün kış üslenmesine fırsat verilmiyor