Elit İşçan ve Efecan Şenolsun arasında taciz iddiası! Efecan Şenolsun ve Elit İşçan kimdir?

“Efecan Şenolsun ve Elit İşçan kimdir?” sorusu gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl ekim ayında ünlü oyuncu Melisa Şenolsun’un kardeşi Efecan Şenolsun’un, ‘Yaşamayanlar’ adlı internet dizisindeki rol arkadaşı Elit İşcan’ı taciz ettiği iddia edildi. Efecan Şenolsun için, "Cinsel saldırı" ve "Alenen hakaret" suçlarından 7 yıl 9 ay 15 günden 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyor.

EFECAN ŞENOLSUN HAKİM KARŞISINDA

Elit İşcan'a cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan Şenolsun hakkında 17 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

ELİT İŞCAN KİMDİR?

Elit İşcan 12 Ocak 1994 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Mimar bir baba ile bilgisayar programcısı annenin iki çocuğundan biridir. İstanbul Kemer Koleji'nde okudu. Yönetmen Reha Erdem'in okula gelerek öğrenciler arasında yaptığı seçmeler sonucunda Beş Vakit filminde rol aldı. İlk olarak başrolünü oynadığı Hayat Var ve Mustang filmleriyle tanındı. 2008'de Reha Erdem'in yönettiği Hayat Var filminde Hayat karakterini canlandırdı. Bu filmdeki oyunculuğuyla SİYAD Ödülleri'nde Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı Ödülüne aday gösterildi. 2015'te Deniz Gamze Ergüven'in yönettiği Mustang filminde oynadı. Film 2016 yılı için Fransa'nın Yabancı Dilde En İyi Film Akademi Ödülü adayı oldu.

EFECAN ŞENOLSUN KİMDİR?

Efecan Şenolsun 11 Eylül 1992 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Oyunculuğa küçük yaşlarda ilgi duydu. Lise'de ikinci siniftayken oyuncu olma hayaliyle İstanbul’a gitti. Ajansdan verdikleri metni oynadı ve işe girdi. Babasının isteği üzerine İzmir’e dönüp liseyi tamamladı. Sonra Bilgi Üniversitesini kazandı. Daha sonra ‘Güneşi Beklerken’de oynadı. ‘Bu Şehir Senindir’ isimli kısa filmle festivallerden ödül aldı. ‘Kocan Kadar Konuş’ta da konuk oyuncuydu. Kız kardeşi Melisa Şenolsun'da kendisi gibi oyuncudur. Oyunculuğu ve müziği tutku yapmış sporcu kimliği ile bilinen Şenolsun, aynı zamanda profesyonel boksördür.

HANGİ DİZİLERDE VE FİLMLERDE OYNADI?

Çarpışma (Yakup)

Yaşamayanlar (Sercan)

Hayat Sırları (Hakan)

Nadide Hayat (Cem)

Paramparça 3. Sezon Paramparça

Güneşi Beklerken (Can)

Kocan Kadar Konuş (Murat)