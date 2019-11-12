Elimi Bırakma'nın yıldızı Alina Boz'un evlilik hayali: Güzel bir ailem olsun istiyorum

Alina Boz, Rusya’da başlayıp Türkiye’de devam eden hayatını ve hayallerini anlattı. İlkokula kadar Rusya’da yaşayan ünlü oyuncu, çocukluk yıllarını şu sözlerle aktardı: “Aklıma iki farklı çocukluk geliyor. Birisi Rusya’da yaşadığım, diğeri ise Türkiye’deki. İkisinin de ortak özelliği sokakta geçmesi. Rusya’da köy gibi bir yerde yaşıyorduk, mahalle kültürüyle büyüdüm. Çok yaratıcı bir çocukluk geçirdim. Telefon yoktu, teknoloji gelişmemişti. Buraya geldiğimde de bu durum çok değişmedi. Gece yarılarına kadar sokakta gezer, bisiklete binerdik. Okulum ve evim çok yakındı. Özgür çocuklardık.”

'ARTIK ARKADAŞLARIMLA MAKARA YAPAMIYORUM'

Alina Boz, “İnsanın Instagram’da 2 milyon takipçisi olması nasıl bir şey” sorusuna ise “Düşününce farklı bir şey gibi geldiğini biliyorum ama gerçekten çok büyük bir farkı yok. Eskiden arkadaşlarımla fotoğraflarımın altında makara yaparken artık yapamıyorum. Tek fark bu herhalde. Bir noktadan sonra yazılanları okuyamıyorsun zaten. Destek veren, motive eden de çok” yanıtını verdi.

Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer’le gözlerden uzak bir ilişki yaşayan 21 yaşındaki oyuncu, en büyük hayalini de açıkladı: “Hayatta beni en mutlu edecek şey ailemin sağlıklı olması ve kendi ailemi kurmak olur. Hayatım boyunca evleneyim ve güzel bir ailem olsun istedim. Ama böyle şeyler kısmet. Elle tutulur bir şey istiyorsan senaryo yazmak diyebilirim.”

MUTFAKLA ARAM SIFIR

Boz, “Mutfakla aranız nasıl” sorusuna da “Sıfır! Güzel yumurta yaparım, isterseniz tarifini vereyim! Ama bir ara vegan yemekler yapmayı öğrenmek istiyorum” yanıtını verdi.