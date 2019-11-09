Elimi Bırakma'nın yıldızı Alina Boz, sevgilisi Mithat Can Özer'in yeni yaşını böyle kutladı

Kendinden 17 yaş büyük Mithat Can Özer ile uzun süredir birlikte olan Alina Boz, sevgilisinin yeni yaşına özel Instagram'dan bir fotoğraf paylaştı.

'İYİ Kİ VARSIN'

Ünlü oyuncu paylaştığı kareye ise "İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın" notunu düştü. Boz'un paylaşımı takipçilerinden beğeni topladı.