Elimi Bırakma dizisi final yapan Alp Navruz aşkta güldü! Aslışah Alkoçlar'la birlikte iddiası

İddiaya göre; Oyuncu Alp Navruz'ın, sosyetenin sevilen temsilcilerinden Ender-Gülşah Alkoçlar çiftinin kızları Aslışah Alkoçlar ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Adı son olarak Can Yaman'la aşk dedikodularına karışan Aslışah Alkoçlar, 'İş ve spordan aşka vakit ayıramıyorum' şeklinde bir açıklama yapmıştı.