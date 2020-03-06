Elçin Sangu'ya eleştiri: Biraz elini vicdanına koy!

İşte Barış Kocaoğlu'nun o yazısı...

Türkiye’de bir gerçek var ki, kadın oyuncular da erkek oyuncular da dizi setlerindeki çalışma şartlarından hep şikayet edip dururlar.

İTÜ Yatırım Kulübü’nün düzenlediği etkinlikte konuşan Tuba Ünsal “Oyunculuk yaparken kadın olmanın zorluğu, erkeklerle aynı şartlarda çalışmamak. Aynı zaman diliminde çalışıyorsunuz, aynı mesaiyi, emeği harcıyorsunuz ama Türkiye’de erkek oyuncular çok daha fazla para kazanıyor” dedi.

Ünsal bununla da kalmayıp kadın hikayelerinin azlığından dem vurup “Toplum vurdulu kırdılı erkek mafya hikayelerini daha çok seviyor” açıklamasını yaptı.

Elçin Sangu da sektörü eleştirmiş “Biz pahalı ameleleriz” demişti.

Benim anlamadığım konu;

Hem kolay hem de çok çalışmadan büyük paralar kazanan kim var ki bu sektörde.

Kadın - erkek eşitsizliği konusuna girmeden sadece belirtmek isterim ki dizilerde kazanılan paralar, iş şartlarını düşündüğünüzde mükemmel bir para.

Tamam sanat çok değerli, paha biçilemez ama sizin aldığınız ücretleri en ağır işte çalışan kimse belki ömrü hayatı boyunca göremez.

Biraz elinizi vicdanınıza koyun.

Gençken ne gerekiyorsa yapın, gece-gündüz çalışın.

Çünkü bu sektör dışında bu paraları rüyanızda ancak görürsünüz.

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