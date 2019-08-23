Elçin Sangu'dan büyük başarı! IMDb'de zirveye oturdu

Son olarak Çarpışma dizisiyle sevenleriyle buluşan oyuncu Elçin Sangu, bu hafta dünyanın en önemli sinema veri tabanı IMDb’nin Starmetre listesinde 434’üncü sıraya yükseldi. Sangu, bu derecesiyle Türk sanatçılar arasında zirveye oturdu.

REKOR AYÇA AYŞİN TURAN'DA

Öte yandan sürekli güncellenen popüler listede daha önce Ayça Ayşin Turan, tüm dünyada 11 milyon oyuncu arasında 42. olarak Türk oyuncuların yaptığı en iyi dereceyi yaparak tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Ayrıca Kıvanç Tatlıtuğ, Tuba Büyüküstün ve Farah Zeynep Abdullah da Türk oyuncular listesinde daha önce zirvede yer almıştı.