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  3. Elçin Sangu önce özür diledi, sonra isyan etti!

Elçin Sangu önce özür diledi, sonra isyan etti!

Elçin Sangu önce özür diledi, sonra isyan etti!

Oyuncu Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken, önceki gün Ortaköy’de bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Elçin Sangu, sevgilisinin muhabirlerle tartışması nedeniyle gergin dakikalar yaşadı. Oyuncu, "Bazı arkadaşlarınızın tavrı çok çirkin, o yüzden tepki gösterdi. Sizi kırdıysak özür dilerim" diyerek muhabirlerin gönlünü aldı.

'BU SENE PROJEM YOK'

Sangu, yeni projeleriyle ilgili sorular üzerine ise, "Bu sene dizi projem yok. Çünkü şartlar iyi değil. 150 dakika çok uzun. Sanıldığı gibi pırıltılı hayatlar yaşamıyoruz. Hep diyorum, biz pahalı ameleleriz" yanıtını verdi.


Önce özür diledi, sonra isyan etti!
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