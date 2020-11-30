Elçin Sangu ile Yunus Özdiken'in 7 yıllık ilişkisi nikah masasına mı taşınıyor?

Yunus Özdiken, Elçin Sangu'nun dünyaya hakim bir moda görüşü olduğunu söyleyip "Elçin Hanım da projenin destekçisi, inanarak birlikte yaptığımız bir iş aslında. O da birkaç tasarımcı ile birlikte bir koleksiyon hazırlayacak" dedi.

'ELÇİN KOLEKSİYON HAZIRLAYACAK'

Cadde'nin haberine göre Özdiken, sözlerine "Yaz sezonu ile birlikte ortaya çıkacaktır. Elçin'in modaya enteresan bir bakış açısı var meraklıdır takip eder, kendince bir stili vardır. Dünyaya hakim bir görüş var" diye devam etti.

'ARKA PLANDA KALMAYI TERCİH EDERİM'

İlişkilerinde kendisini ön plana çıkarmak istemediğini ve bu nedenle Sangu'nun gerisinde durduğunu söyleyen Özdiken, "İşlerle ön plana gelmeye çalışıyoruz, geçmişte de beni pek kafasında göremediniz, çünkü benim amacım Elçin'in yaptığı işlerin önüne geçmek değil, ben hep arkada durmayı tercih ederim onun yaptığı işlerde" şeklinde konuştu.

EVLİLİK SORUSUNA YANIT VERDİ

Yunus Özdiken, "Arka planda kalmaya çalışıyorum ama bu pek takdir edilmediği gibi yanlış anlaşılıyor bazen" sözlerini kullanırken, evlilikle ilgili soruları ise "Gayet mutlu huzurlu bir aile hayatımız var" diye yanıtladı.

Oyuncu Elçin Sangu ile sevgilisi Yunus Özdiken'in yedi yıldır devam eden mutlu bir birlikteliği var.