Elçin Sangu 7 milyon oldu! Sevincini sosyal medyadan paylaştı
Ünlü oyuncu Elçin Sangu, Instagram'da 7 milyon takipçiye ulaştı. Sevincini sosyal medyada dile getiren Sangu, takipçilerine teşekkür etti.
Oyuncu Elçin Sangu, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. 34 yaşındaki Sangu'nun Instagram'da takipçi sayısı 7 milyona ulaştı. Sangu, mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.
"7 milyon insan" notuyla bir fotoğrafını yayınlayan Elçin Sangu, takipçilerine teşekkür etti.