Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9695
  • 7,4871
  • 386.966
  • 98547.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Elçin Sangu 7 milyon oldu! Sevincini sosyal medyadan paylaştı

Elçin Sangu 7 milyon oldu! Sevincini sosyal medyadan paylaştı

Elçin Sangu 7 milyon oldu! Sevincini sosyal medyadan paylaştı

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, Instagram'da 7 milyon takipçiye ulaştı. Sevincini sosyal medyada dile getiren Sangu, takipçilerine teşekkür etti.

Oyuncu Elçin Sangu, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. 34 yaşındaki Sangu'nun Instagram'da takipçi sayısı 7 milyona ulaştı. Sangu, mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.

"7 milyon insan" notuyla bir fotoğrafını yayınlayan Elçin Sangu, takipçilerine teşekkür etti.


6 yaşındaki Adem, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

6 yaşındaki Adem, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Koronavirüs salgını tüm dünyayı sardı! İşte kan donduran kareler

Zekât, fitre ve oruç fidyesi kimlere verilir?