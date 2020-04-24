Elçin Sangu 7 milyon oldu! Sevincini sosyal medyadan paylaştı

Oyuncu Elçin Sangu, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. 34 yaşındaki Sangu'nun Instagram'da takipçi sayısı 7 milyona ulaştı. Sangu, mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.

"7 milyon insan" notuyla bir fotoğrafını yayınlayan Elçin Sangu, takipçilerine teşekkür etti.