Ekranların efsanesi Kurtlar Vadisi geri dönüyor! Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı duyurdu

Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya, Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz ile olan fotoğrafını paylaşıp, dizinin ekranlara döneceği sinyalini verdi. Bu paylaşım tüm Kurtlar Vadisi izleyicilerini heyecanlandırdı.

Tahir Sarıkaya ilk paylaşımında “Dostum Necati Şaşmaz ile 2022 yılında başlayacak Kurtlar Vadisi’ni konuştuk” ifadelerini kullandı.Paylaşımın kısa sürede aldığı yorumlar sonrası Sarıkaya paylaşımına “Yıl konusunu espri yaptım arkadaşlar” notunu ekledi.

Sarıkaya'dan yeni bir açılama daha geldi;

ZORUNLU AÇIKLAMA; NECATİ BEY İLE Geçen hafta 2 saat süren bir görüşmem oldu.. Kurtlar vadisini sordum, " Özledik sizi, ne zaman izlicez dedim"

NECATİ ŞAŞMAZ; " Biz de özledik, Senaryomuzu tamamladık, Bir kaç TV kanalı ile görüşmelerimiz oldu.. İnşallah Yakın bir zamanda DİZİ halinde ekranlarda olacağız.. TÜM sevenlerimize selamlar" dedi!