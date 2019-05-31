Belçim Bilgin ekrana diziyle dönüyor 

Heyecan verici bir oluşum sürecinde olduğunu anlatan ünlü isim, bir diziye başlayacağını söyledi. Bilgin, “Heyecan verici hikâyeleri değerlendiriyorum. Sinema teklifi var ama şu anda bahsettiğim dizi. Heyecanlı da bir dizi, sürpriz olsun. Yapımcılığa iddialı başlamıyorum. Küçük küçük adımlarla ilerliyorum” dedi.