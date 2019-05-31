31 Mayıs 2019 Cuma 02:07 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 02:07
Belçim Bilgin ekrana diziyle dönüyor
Oyunculuktan sonra bugünlerde yapımcılık alanında işler yapan Belçim Bilgin, yeni projelerinden bahsetti.
Heyecan verici bir oluşum sürecinde olduğunu anlatan ünlü isim, bir diziye başlayacağını söyledi. Bilgin, “Heyecan verici hikâyeleri değerlendiriyorum. Sinema teklifi var ama şu anda bahsettiğim dizi. Heyecanlı da bir dizi, sürpriz olsun. Yapımcılığa iddialı başlamıyorum. Küçük küçük adımlarla ilerliyorum” dedi.