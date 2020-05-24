Ekin Mert Daymaz'ın eski sevgilileri Hande Erçel ve Melisa Döngel aynı dizide buluştu!

Magazin Hattı’nın haberine göre; Erçel ile Döngel’in ortak bir noktalarının olduğu ve geçmişte aynı erkeğe gönül verdikleri ortaya çıktı.



ESKİ AŞKLARI AYNI DİZİDE

Hande Erçel 'Aşk Laftan Anlamaz' dizisinde rol aldığı dönem Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşamıştı. Daymaz'ın bir dönem adı Melisa Döngel'le de anılmıştı.

Hande Erçel ile Melisa Döngel hafta içi yeni dizileri “Sen Çal Kapımı”nın okuma provasında bir araya geldi.