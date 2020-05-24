24 Mayıs 2020 Pazar 17:18 | Son Güncelleme:
Magazin Hattı’nın haberine göre; Erçel ile Döngel’in ortak bir noktalarının olduğu ve geçmişte aynı erkeğe gönül verdikleri ortaya çıktı.
Ekin Mert Daymaz'ın eski sevgilileri Hande Erçel ve Melisa Döngel aynı dizide buluştu!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin, "Sen Çal Kapımı" adlı dizide başrol oynamak için hazırlanıyor. Dizide Hande Erçel Eda'yı canlandıracak, yakın arkadaşı Ceren'e ise Melisa Döngel hayat verecek.
Magazin Hattı’nın haberine göre; Erçel ile Döngel’in ortak bir noktalarının olduğu ve geçmişte aynı erkeğe gönül verdikleri ortaya çıktı.
ESKİ AŞKLARI AYNI DİZİDE
Hande Erçel 'Aşk Laftan Anlamaz' dizisinde rol aldığı dönem Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşamıştı. Daymaz'ın bir dönem adı Melisa Döngel'le de anılmıştı.
Hande Erçel ile Melisa Döngel hafta içi yeni dizileri “Sen Çal Kapımı”nın okuma provasında bir araya geldi.