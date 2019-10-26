Ekin Mert Daymaz'ın bedelli askerlik dönüşü yaptığı açıklama tepki çekmişti! Açıklık getirdi

Ekin Mert Daymaz, eylül ayında vatani görevini yapmak üzere birliğine teslim olmuştu. Manisa Merkez 1. Piyade Eğitim Tugayı'nda bedelli askerlik yapan Daymaz, geçtiğimiz günlerde tezkere aldı ve İstanbul'a döndü. Dönüşte muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Askerlik nasıl geçti?" sorusuna "Koğuşta herkes horluyordu. Bu sebeple 18 gün boyunca uyuyamadım. Oradayken askerliğin ne kadar gurur verici bir şey olduğunu da daha iyi anladım" yanıtını verdi.

"VATAN SEVGİMİ SORGULAMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR"

Bu sözler üzerine Ekin Mert Daymaz tepkileri üzerine çekti. Ağır eleştirilerin peş peşe gelmesinin ardından Daymaz, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Her Türk vatandaşı gibi ülkesini seven ve askerlik görevinin kutsallığını bilen bir birey olarak hakkımda çıkan oluşturulmaya çalışılan algıyı kabul etmem mümkün değildir. Konunun geldiği maksadını aşan haberleri şaşkınlıkla izlemekteyim. Kanunların bana ve benimle birlikte 1.000.000 kişiye tanımış olduğu bedelli askerlik görevimi yapmış olmam hatta askerlikle alakalı vermiş olduğum samimi bir cevabın yanlış yerlere çekilmesinden dolayı bu açıklamayı yapmak zorunda kalmakla benim için daha da üzücüdür. Benim gibi milli değerlerine sonsuz bağlı olan biri olarak yapılan tüm eleştirileri yazıldığı ve lanse edildiği gibi kabul etmem mümkün değildir. Vatanıma olan sonsuz sevgimi ve askerlik görevinin kutsallığına inancımı sorgulama ve yorum katmak kimsenin haddine değildir. Konuyla alakalı son açıklamamdır. Kamuoyunun bilgisine sunarım."