Ekin Mert Daymaz, Melisa Döngel ile yeni bir aşka yelken açtı
Kısa süre önce Eliz Sakuçoğlu ile yollarını ayıran oyuncu Ekin Mert Daymaz'ın ayrılık acısı kısa sürdü. Daymaz, yeni bir aşka yelken açtı.
Geçtiğimiz günlerde Akyaka’da gerçekleşen bir festivale katılan Ekin Mert Daymaz'a yeni sevgilisi de eşlik etti. Son olarak Bizim Hikaye dizisinde Deniz karakterine hayat veren Melisa Döngel ile aşk yaşamaya başlayan Daymaz, dört gün süren organizasyonda sevgilisiyle el ele yürüyüş yaparak aşkını ilan etti.