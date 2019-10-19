Ekin Mert Daymaz kimdir, kaç yaşında? Ekin Mert Daymaz'ın sevgilisi Melisa Döngel kimdir?

“Ekin Mert Daymaz kimdir?” sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Mert Daymaz’ın sevgilisi Melisa Döngel kimdir? Manisa Merkez 1. Piyade Eğitim Tugayı'nda bedelli askerlik yapan oyuncu Ekin Mert Daymaz tezkere aldı. Daymaz'ı oyuncu sevgilisi Melisa Döngel’de yalnız bırakmadı.

EKİN MERT DAYMAZ KİMDİR?

2 Aralık 1990 yılında Hollanda’nın Arnhem şehrinde dünyaya gelen Ekin Mert, aslen Sivaslı’dır. Haliç Üniversitesi’nde antrenörlük ve fitness okumaktadır.

Not Defteri, Çilek Kokusu, Hayat Sevince Güzel, Kırlangıç Fırtınası, Payitaht Abdülhamid, Ağlama Anne, Aşktroloji, Prangalı Yarim dizi ve filmlerinde rol almıştır.

Bir dönem katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında 3. olmuştur.

2014 Not Defteri Egemen Şanoğlu

2015 Çilek Kokusu Volkan Mazharoğlu

2016 Hayat Sevince Güzel Savaş Göçer

2017 Kırlangıç Fırtınası Şahin Turaboğlu

2018 Ağlama Anne Mert Bayer

MELİSA DÖNGEL KİMDİR?

Melisa Döngel, 25 Ekim 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde tamamlamıştır. Melisa Döngel, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Elif dizisi ile yaşamıştır.

Arka Sokaklar ve Hangimiz Sevmedik dizilerinde rol alan Melisa Döngel, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Bizim Hikaye dizisinde Deniz karakterine hayat vermektedir. Melisa Döngel, 1.74 metre boyunda, 54 kilo ve Akrep burcudur.

Melisa Döngel'in rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Bizim Hikaye (Deniz) (TV Dizisi)

2016 – Arka Sokaklar (Nil) (TV Dizisi)

2016 – Hangimiz Sevmedik (Sevtap) (TV Dizisi)

2014 – Elif (Süreyya) (TV Dizisi)