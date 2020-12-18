18 Aralık 2020 Cuma 17:00 | Son Güncelleme:
Ekin Mert Daymaz hayranlarına müjdeli haber! Savaşçı dizisine mi katıldı?
Fox Tv ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisi transfere doymuyor. Geçtiğimiz günlerde başarılı oyuncu Tamer Karadağlı'yı kadrosuna katan dizini Ekin Mert Daymaz'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Gençliğim Eyvah dizisi ile ekranlara veda eden başarılı oyuncunun Savaşçı ile imza aşamasında olduğu öğrenildi.
Pazar akşamları Show Tv ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisi yeni oyuncusunu buldu. Ağlama Anne, Mirasyedi, Gençliğim Eyvah gibi yapımlarda yer alan Ekin Mert Daymaz’ın Savaşçı dizisi ile konuştuğu öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Çocuklar Duymasın dizisi ile akıllarda iz bırakan Tamer Karadağlı’yı kadrosuna katan dizi transfere doymuyor.
Tv100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre Ekin Mert Daymaz Savaşı dizisiyle imza aşamasında. Oyuncunun dizide hangi rolü oynayacağı ve ne zaman izleyici karşısına çıkacağı henüz bilinmiyor.