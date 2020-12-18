Ekin Mert Daymaz hayranlarına müjdeli haber! Savaşçı dizisine mi katıldı?

Pazar akşamları Show Tv ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisi yeni oyuncusunu buldu. Ağlama Anne, Mirasyedi, Gençliğim Eyvah gibi yapımlarda yer alan Ekin Mert Daymaz’ın Savaşçı dizisi ile konuştuğu öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Çocuklar Duymasın dizisi ile akıllarda iz bırakan Tamer Karadağlı’yı kadrosuna katan dizi transfere doymuyor.



Tv100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre Ekin Mert Daymaz Savaşı dizisiyle imza aşamasında. Oyuncunun dizide hangi rolü oynayacağı ve ne zaman izleyici karşısına çıkacağı henüz bilinmiyor.