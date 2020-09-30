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  • Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil ve Gürkan Uygun'lu 'Uyanış: Büyük Selçuklu'dan tarihi rekor
30 Eylül 2020 Çarşamba 02:34 | Son Güncelleme:

Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil ve Gürkan Uygun'lu 'Uyanış: Büyük Selçuklu'dan tarihi rekor

Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil ve Gürkan Uygun'lu 'Uyanış: Büyük Selçuklu'dan tarihi rekor

Selçuklu dönemini anlatan TRT 1'in yeni dizisi ‘Uyanış: Büyük Selçuklu' ilk bölümüyle zirveye oturdu.

Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil ve Gürkan Uygun’un başrollerini paylaştığı ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’, ilk bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. TRT 1’de yayımlanan yapım, izlenme açısından, AB’de ve ‘tüm kişiler’ ölçümlerinde, zirveye oturdu. Ayrıca dizi, sosyal medyada da büyük bir ilgi odağı haline gelerek, TT Trend-Topic paylaşımlar arasında yerini aldı. Sosyal medyada dizi için ‘’Böylesine savaş sahneleri şimdiye kadar hiçbir yerli yapımda yok’’, ‘’Savaş sahnelerinde gaza gelip 2 dakika sonra da baba-oğul sahnelerinde gözlerimin dolduğu dolu dolu bir bölümdü’’ ve “Kostümler ve oyunculuklar çok güzel” yorumları yapıldı. Dizi, Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın ölümünün ardından tahta geçen Melikşah ve onun oğlu Sencer’in hikâyesini anlatıyor. 

REYTİNGLERDE BİRİNCİ OLDU 

Yeni sezonun iddialı yapımlarından ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’, hem AB grubunda hem de TOTAL’de birinci oldu. 

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