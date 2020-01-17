Eğrisiyle doğrusuyla Sezen Aksu

Aksu, kendi YouTube kanalında ve dijital müzik platformlarından yayımlanacak şarkıları için “Eğrisiyle doğrusuyla, bizim başkalarına pek göstermek istemediğimiz kayıt, şan ya da düzenleme kusurlarıyla söylenmiş şarkıların, daha sonra dinlendiğinde bambaşka bir lezzeti olduğunu hep duyardım. Dinleyeni sevdikleri şarkıların süssüz dünyasına götürmeyi, tabir yerindeyse kedi gibi karnımı açmayı, 45 yıllık dostluğumuzu taçlandırmak olarak görüyorum” dedi.