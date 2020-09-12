Eğlence gecesi tatsız bitti! Ece Sükan ve Uğur Güven ayrıldı mı?

Ece Sükan ile Uğur Güven, Bebek'teki bir mekanda eğlendi. Habertürk'ün haberine göre; İkili gece sonunda ise tartıştı. İlerleyen saatlerde çıkış yapan çift, kapı önünde kendilerini bekleyen muhabirlerin olduğunu görünce iç kısımda bekledi.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ!

Araçlarının gelmesini bekleyen ikili, kısa süreli bir tartışma yaşadı. Bir köpekleri bulunan Ece Sükan ve Uğur Güven'in, ayrılık sonrası hayvanlarının kimde kalacağının tartışma konusu olduğu öğrenildi.

Araçlarının gelmesi ile koşar adım otomobillerinin içine atlayan ikili, sorulara yanıt vermeden oradan ayrıldı.