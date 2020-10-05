Ege Kökenli Mert Fırat'ın eski sevgilisi olacak

Mesude Erarslan'ın yöneteceği, FOX'ta ekrana gelecek dizinin kadrosuna son olarak Ege Kökenli de katıldı. Kökenli, dizide Mert Fırat'ın hayat vereceği başkomiser Sinan'ın eski sevgilisi Nil'i oynayacak.

EGE KÖKENLİ KİMDİR?

Üniversitesi'nde Konservatuar Eğitimi alarak tamamlamıştır. 2004 yılında rol aldığı En İyi Arkadaşım dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Ege Kökenli; Anadolu Kaplanı, Yahşi Cazibe, Öğretmen Kemal, Çalıkuşu, Çiçek, Asla Vazgeçmem ve Güneşin Kızları dizilerinde rol almıştır.

Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde Yağmur karakterine hayat veren Ege Kökenli, 1,68 metre boyunda, 54 kilo ve Balık burcudur.