Efsane dizi Gossip Girl yıllar sonra geri dönüyor

2019 yılının şubat ayında başlayan “Gossip Girl”ün geri döneceği iddiaları temmuz itibariyle kesinleştiğinden bu yana heyecanlı bekleyiş başladı. Dizinin orijinal yaratıcıları Josh Schwartz ve Stephanie Savage “Gossip Girl”ün yeni versiyonunun yapımında yer alırken ikili, “Orijinal web sitesi karardıktan sekiz yıl sonra, yeni nesil New York özel okul gençlerinin Gossip Girl'ün sosyal medya gözetimi ile tanıştırılmasına ve geçen yıllarda hem sosyal medyanın hem de New York’un ne kadar değiştiğine odaklanacaklarını” söylüyor.

ALEM Dergisi'nde yer alan habere göre Gossip Girl'ün yeni versiyonunun senaryosunu ise tanıdığımız bir isim kaleme alıyor. Dizinin 2007-2012 yılları arasında idari yapımcılığını ve aynı zamanda yazarlığını üstlenen: Joshua Safran. Temmuz 2019’da “Gossip Girl”ün yeni bir versiyonla ekranlara döneceğinin resmi olarak kesinleştiği haberini veren HBO Max, dizinin 10 bölümlük siparişini vermiş.

Moda dünyasını derinden etkileyen “Gossip Girl” serisinin kostümlerini tasarlayan Eric Daman da yeni versiyonun yapımında yer alan isimler arasında. Daman, “Oyuncu seçimi gerçekten harika görünüyor ve bunun bir parçası olmaya davet edilmek gerçeküstü” diyor.

Joshua Safran’ın senaryosunu kaleme alacağı yeni versiyon, Cecily von Ziegesar’nın orijinal romanındaki gibi Yukarı Doğu Yakası’nın entrikalarla dolu karanlık yaşantısını ele almaya devam ediyor. Joshua Safran “Gossip Girl”ün yeni versiyonuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Gossip Girl’ün ilk versiyonunda çok fazla çeşitlilik yoktu. Dizinin yeni versiyonu, dünyanın şu an nasıl göründüğünü, zenginliğin ve ayrıcalığın nereden geldiğini ve tüm bunlarla nasıl başa çıktığımızı yansıtacak. Söylemediğim ise bir kıvrılma yaşandı ve tüm bunlar bu kıvrılmayla ilgili” diyor.

“GOSSİP GİRL”ÜN ESKİ KADROSUNUN DAHİL OLUP OLMAYACAĞI KESİNLEŞMEDİ

Serena van der Woodsen rolüne hayat veren Blake Lively “Gossip Girl”ün yeni versiyonunda maalesef yer almıyor. 4 Ekim’de Instagram hesabından Gossip Girl ekibinin daha önce yayınlanmamış bir fotoğrafını paylaşan Blake Lively’nin bu hamlesi bir yeşil ışık gibi görünse de kendisi ocak ayında yaptığı bir açıklamada projeye dahil olmadığını söylemişti. Bu kararı Blake Lively’nin üç yıl önce verdiği bir röportajda söylediği sözleri hatırlattı. Lively röportajda, “Şovun yedi yılını yapabilir miyim? Hayır çünkü bu çok zor bir iş ve bebeklerim var. Onlardan o kadar uzak olmak istemiyorum. Ancak hayatta asla ‘Asla’ dememek gerektiğini öğrendim. Yaptığım bir işten ziyade henüz yapmadığım bir işi yapmak istiyorum” demişti. Blair Waldorf’a hayat veren Leighton Meester, red cevabı vermese de henüz bir onaylama da yapmadı. Dizinin Nate’i Chace Crafword, “Herkesi tekrar görmeyi, çalışmayı çok isterim. Ancak bunun gerçekten gerekli olup olmadığını bilmiyorum” derken, meşhur Gossip Girl Penn Badgley ise “Dan Humphrey'in hiçbir zaman en iyi arkadaşı ya da büyük hayranı olmadım ama anlamlı bir şekilde katkıda bulunmayı çok isterim” diyor. Chuck Bass’e hayat veren Ed Westwick de Leighton Meester gibi diziye nötr yaklaşıyor. Dizinin orijinal yaratıcıları Josh Schwartz ve Stephanie Savage eski kadroyu bir araya getirmeyi çok istese de “Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini görmek için hepsine ulaştık. Dahil olmak istiyorlarsa yeniden yer almalarını çok isteriz. Bu karakterleri altı yıl oynadılar, onları tekrar görmek harika olur” diyor. İkili, eski kadro dahil olsa da olmasa da “Gossip Girl”ün yeni versiyonunda Serena, Blair, Nate ve Dan karakterlerinin yansımalarını göreceğimizi de ekliyor.

“GOSSİP GİRL”E YENİ OYUNCULAR KATILIYOR

“Gossip Girl”ün yeni versiyonu için yeni nesil oyunculardan oluşan yeni bir kadro da oluşturuluyor. Dizinin başrolünde "Code Black", "Revenge" yapımlarıyla tanıdığımız Emily Alyn Lind yer alırken diğer oyuncular arasında Tavi Gevinson, Thomas Doherty, Adam Chanler- Berat, Zion Moreno , Jonathan Fernandez, Eli Brown ve Jason Gotay gibi isimler var. Hangi ismin hangi karakteri oynayacağı henüz kesinleşmedi ancak saydığımız isimlerin eski kadronun yerine geçmeyeceğini biliyoruz.

Yeni versiyonunun senaryosunu kalem alan Safran dizinin kadrosu ile ilgili, “Onlar bu dünyanın bir parçası, hala varlar. Dizinin finalinde beş yıl ileriye atlamıştık ve şimdi o beş yılı geride bıraktık. Karakterlerinin önünde yapabilecekleri yepyeni işler var. Yeniden başlatmayı Marvel evreni gibi düşünüyorum. Bir devam serisinden ziyade gerçekten farklı bir açıdan bakmayı hedefliyorum” diyor.

“GOSSİP GİRL”ÜN YENİ VERSİYONU OCAK 2021’E ERTELENDİ

HBO Max’den Sarah Aubrey, “İlk senaryoyu elimize aldığımızda hepimiz rahat bir nefes aldık çünkü oldukça iyiydi" diyor. HBO Max içerik sorumlusu Kevin Reilly ise koronavirüs salgını nedeniyle henüz çekimlere başlamadıklarını, Ocak 2021’e ertelediklerini söylüyor