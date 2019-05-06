Edvina Sponza’nın müstehcen fotoğraflarını yayan sitelere erişim engellendi!

Neslihan KESKİN

Dilekçede Edvina Sponza ile ilgili yapılan haberlerin iki çocuk babası İbrahim Kutluay’ı zor durumda bıraktığına yer verildi. Talebi haklı bulan Sulh Ceza Hakimliği, haberlerin yer aldığı 11 internet sitesinin içeriklerine erişimin engellenmesine karar verdi.