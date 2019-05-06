Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9988
  • 6,7169
  • 247.335
  • 92.517
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Edvina Sponza’nın müstehcen fotoğraflarını yayan sitelere erişim engellendi!

Edvina Sponza’nın müstehcen fotoğraflarını yayan sitelere erişim engellendi!

Edvina Sponza’nın müstehcen fotoğraflarını yayan sitelere erişim engellendi!

İbrahim Kutluay, Demet Şener ile boşanmalarına neden olduğu iddia edilen Edvina Sponza’nın müstehcen fotoğraflarının yer aldığı internet sitelerine erişimin engellenmesi için mahkemeye başvurdu.

Neslihan KESKİN 

Dilekçede Edvina Sponza ile ilgili yapılan haberlerin iki çocuk babası İbrahim Kutluay’ı zor durumda bıraktığına yer verildi. Talebi haklı bulan Sulh Ceza Hakimliği, haberlerin yer aldığı 11 internet sitesinin içeriklerine erişimin engellenmesine karar verdi. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Efehan'a kavuştular
Itır Esen'e canlı yayında şok
Düğün tarihi belli oldu... Herkes o soruyu aklına getirdi
Yanlışlıkla Serenay'ın fotoğrafını beğenince...
Bade İşçil'den zehir gibi açıklama!
Hıdırellez nedir? Hıdırellez’in anlamı ne? Hıdrellez’de neler yapılıyor? Hıdrellez nedir? Hıdrell

Hıdırellez Nedir? Hıdırellez’in Anlamı Ne? Hıdrellez’de Neler Yapılıyor?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

ABD'den İran'a uçak gemisi ile gözdağı

Vatan nöbetinde bin 100 rakımlı tepede ilk sahur