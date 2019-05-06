Edvina Sponza’nın müstehcen fotoğraflarını yayan sitelere erişim engellendi!
İbrahim Kutluay, Demet Şener ile boşanmalarına neden olduğu iddia edilen Edvina Sponza’nın müstehcen fotoğraflarının yer aldığı internet sitelerine erişimin engellenmesi için mahkemeye başvurdu.
Neslihan KESKİN
Dilekçede Edvina Sponza ile ilgili yapılan haberlerin iki çocuk babası İbrahim Kutluay’ı zor durumda bıraktığına yer verildi. Talebi haklı bulan Sulh Ceza Hakimliği, haberlerin yer aldığı 11 internet sitesinin içeriklerine erişimin engellenmesine karar verdi.