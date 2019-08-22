Edvina Sponza, İbrahim Kutluay'ı aldattı mı? Flaş iddia!

Edwina Sponza'nın, sevgilisi İbrahim Kutluay'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı iddia edilince dedikodu kazanı kaynadı. İkilinin ayrılıklarına yönelik ilk işaret, 1 Ağustos'ta Instagram'da birbirlerini takibi bırakmalarıydı. Kutluay, bu hamle için 'teknik hata' dese de çiftin birbirlerini hala takip etmemesi kafalarda soru işareti bırakmıştı.

İBO İHANETE Mİ UĞRADI?

Çiftin geçtiğimiz ayki Çeşme tatili sırasında patlak veren olayın perde arkasında yaşananlarla ilgili de çeşitli iddialar ortaya atıldı. Konuşulanlara göre Sponza ile Alavya Hotel'de konaklayan Kutluay, bir ara işleri için İstanbul'a gitti. Sosyetik yogacının hayatında başka biri olduğundan şüphelenen eski basketbolcu, kendisi İstanbul'dayken Çeşme'deki evinde kalan Sponza'ya sürpriz yaptı. Kutluay, Sponza'nın evine gittiğinde kapıyı açmaması üzerine sinirlendi. İddiaya göre Kutluay'ın bağırıp çağırıp kapıyı yumruklamasından korkan Sponza, soluğu savcılıkta aldı.

BÜYÜK AŞK BİTTİ

Bayramın 2. günü Kuruçeşme çıkışı görüntülenen ikilinin barıştığı iddiası da fos çıktı. Konuşulanlara göre Sponza ile görüşmek için çaba sarf eden Kutluay, sosyetik yogacının Kuruçeşme'deki İnari Omakase adlı mekanda arkadaşıyla oturduğunu öğrenince harekete geçti. Sponza'yla konuşmaya çalışan Kutluay, amacına ulaşamadı. İkilinin Çeşme tatilinden bu yana da görüşmedikleri öğrenildi.

İbrahim Kutluay, 1 Ağustos'ta Sponza ile takipleşmeyi bırakıp 'Sonunda özgürlük' paylaşımı yapmıştı. İbo, ayrılığı yalanlasa da ikili, hala birbirlerini takip etmiyor... (Kaynak: Takvim)