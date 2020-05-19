Ediz Hun ve eşi Berna Hun sokağa çıkma izninde Büyükada'yı turladı
Türk sinemasının usta isimlerinden Ediz Hun ve eşi Berna Hun, 65 yaş üstüne verilen sokağa çıkma izninde elektrikli motosikletle Büyükada'yı dolaştı.
Ediz Hun, karantina günlerini 50 yıllık eşi Berna Hun’la Büyükada’daki evlerinde geçiriyor. Hürriyet'in haberine göre çift, 65 yaş üstüne yönelik sokağa çıkma yasağının 6 saatliğine kaldırıldığı pazar günü ada turu yaptı.
Eşiyle beraber üç tekerli elektrikli motosikletine binerek adayı dolaşan sanatçı, “Arkaya Berna’yı bindirdim, yavaş yavaş dolaştık. Çok güzel oldu. Havalar da artık düzeldi, o bakımdan adada yaşamaktan memnunuz” dedi.