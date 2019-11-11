Edis'in yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü! 'Yakıştı mı şimdi sana bu?'

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündeme gelen ünlü popçu Edis Görgülü, son haliyle takipçilerini şaşırttı. İmaj değişikliğine giden şarkıcı, saçlarını sarıya boyattı.

"YAKIŞTI MI BU ŞİMDİ SANA?"

Edis'in yeni imajı ise takipçilerini ikiye böldü. Şarkıcının paylaşımına bazı takipçileri, "Çok iyi!" yorumunu yaparken, bazıları da "Yakıştı mı şimdi sana bu? Eski haline dön" dedi. Öte yandan Edis'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların hepsini kaldırması ise dikkatlerden kaçmadı.