Edis'in önce paylaşıp sonra kaldırdığı fotoğrafın sırrı ortaya çıktı!
Ünlü popçu Edis, Instagram hesabından bir kadına sarıldığı pozunu 'Yazdır artık' notuyla paylaşmış, ancak kısa bir süre sonra da silmişti. Şarkıcının kafaları karıştıran paylaşımının sırrı ortaya çıktı.
Edis, İtalyan Kein Magazine ve Vanity Fair İtalia dergilerinin ‘Karantina altında güneşin yansımaları’ projesi için Aybüke Albere’yle birlikte gerçekleştirilen çekimden bir kareyi Instagram sayfasından paylaştı.
PAYLAŞIMI SİLMESİ İSTENDİ
Dergi henüz yayınlamadığı için paylaşımı silmesi istenilen sanatçı çok geçmeden bu paylaşımı sildi.
Genç popçu, Kein Magazine dergisinin dün çekimi Instagram hesabında video olarak yayınlamasının ardından kendi hesabından da repost etti.