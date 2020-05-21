Edis'in önce paylaşıp sonra kaldırdığı fotoğrafın sırrı ortaya çıktı!

Edis, İtalyan Kein Magazine ve Vanity Fair İtalia dergilerinin ‘Karantina altında güneşin yansımaları’ projesi için Aybüke Albere’yle birlikte gerçekleştirilen çekimden bir kareyi Instagram sayfasından paylaştı.

PAYLAŞIMI SİLMESİ İSTENDİ

Dergi henüz yayınlamadığı için paylaşımı silmesi istenilen sanatçı çok geçmeden bu paylaşımı sildi.

Genç popçu, Kein Magazine dergisinin dün çekimi Instagram hesabında video olarak yayınlamasının ardından kendi hesabından da repost etti.