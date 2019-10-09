Edis'e eski menajerinden dava şoku! 3,5 milyon lira...

2. Sayfa programının haberine göre şarkıcı Edis, çalıştığı menajerlik şirketinden ayrılarak babasıyla yola devam etme kararı almıştı. Fakat eski şirketi, Edis'e 3,5 milyon liralık tazminat istemiyle dava açtı.

'BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTEMEDİ'

Programda verilen bilgiye göre şarkıcı Edis'i parlattıklarını, imajı için harcamalarda bulunduklarını ve billboardlara tanıtım afişleri astırdıklarını söyleyen eski menajer, "Konser ücretleri artınca bizimle çalışmak istemedi" diyerek mahkemeye başvurdu. Eski menajerin Edis için yabancı dil kursu ve diyet programı için Şeyda Coşkun'a ödeme yaptığı bilgisi de verildi.