Edis, Aybüke Albere ile aşk mı yaşıyor? O dövme ele verdi!

Şarkıcı Edis'in, 11 yıllık sevgilisi Aylin Önce ile yollarını ayırdığı iddia edilmişti. 29 yaşındaki popçu, Instagram'dan bir kadınla sarıldığı pozunu 'Yazdır artık' notuyla yayınladı.

AYBÜKE ALBERE İLE AŞK MI YAŞIYOR?

Fotoğraftaki kadının, burnundaki hızma ve sırtındaki dövmeden dolayı şarkıcı Aybüke Albere olduğu öne sürüldü. Şarkıcı, bir süre sonra paylaşımını sosyal medya hesabından sildi.

"ÇOCUKLUĞUMUZDAN BERİ ARKADAŞIZ"

Edis daha önce Aybuke Albere hakkında şunları söylemişti:

İzmir'de bir şekilde herkes birbirini tanır. Aybüke ile çocukluğumuzdan beri arkadaşız. 13, 14 yaşlarındayken Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir kafede oturup müzikle ilgili hayaller kurduğumuzu hatırlıyorum. O zamanlar Aybüke'nin sesini hayranlıkla dinliyordum. Benim de ergenlik zamanım, sesim kötüydü...