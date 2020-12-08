Edip Tepeli'den eşi Ayşecan Tatari'nin doğum pozunu eleştirenlere sert tepki

Çocuklar Duymasın dizisiyle tanınan Ayşecan Tatari kısa süre önce anne oldu. Instagram hesabında kızıyla ve doğumuyla ilgili fotoğraflar paylaşan Tatari'nin son paylaşımına tepki geldi.

EDİP TEPELİ SESSİZ KALAMADI

Doğum anını paylaşan Ayşecan Tatari'yi bazı takipçileri eleştirdi. Bazı yorumlar da hayli ağırdı. Eşini doğumda yalnız bırakmayan oyuncu Edip Tepeli ise bazı takipçilere yılmadan yanıt verdi.

Bir takipçisi Tatari'ye "Yani duygusal bir şeyler yazdınız diye bu görüntüyü normalleştiremezsiniz kusura bakmayın ama keşfetteydi o yüzden geldim yazdım size merakımdan ya da tanıdığımdan değil. Yani bu kadar açık ve özel bir anı neden insan milyonlarla paylaşır yanlış çok yanlış" yazdı. Bu yorum Edip Tepeli'yi kızdırdı. Tepeli eşine olumsuz yorum yazanlara tek tek yanıt verdi.

İşte Tepeli'nin verdiği yanıtlardan bazıları;

"Yorumunuzun kendisinden başka utanacak bir şey yok", "Doğal olan bir şey nasıl anormal olarak değerlendirilir, vallahi delireceğim", "Kötü niyetli insanlar 'ne der, nasıl bakar' gibi sebeplerle kendimize otosansür uygulamayalım", "Bunun gizlenmesi gereken bir durum olduğunu düşünmüyorum. Anlaşılması gereken 'Şunu niye paylaştın?' sorusu. Bu, yaşam hürriyetine müdahaledir."