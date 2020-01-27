EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın çocukluk fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu

ATV ekranlarında yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Olmaz' dizisinde başrol oynayan Oktay Kaynarca, bugün 55 yaşına bastı. Doğum günü için sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşan Kaynarca, "Nasıl ve hangi şartlarla dünyaya geldiğimiz önemli değildir, hayatı nasıl yorumlayıp nasıl öleceğimiz önemlidir..Çok güzel bir ömrüm oldu, içinde olan herkese sonsuz teşekkürler ..." dedi.

Kaynarca'nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.